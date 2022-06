Una è vampira, l'altra è teoricamente la sua cacciatrice. Non proprio buone premesse (Di giovedì 9 giugno 2022) Tornare al sicuro fa sempre bene. E visto il successo dei vampiri nel passato, la scelta di Netflix di lanciare First Kill, nuova serie disponibile da oggi con ragazzini assetati di sangue, pali di legno e giustizieri, non sembra per niente casuale. Tratto dai libri di V. E. Schwab (scrittrice young adult sceneggiatrice di tutti gli episodi), il teen drama di genere action si sviluppa a Savannah, in Georgia. Città in cui i mostri tornano dopo un quarto di secolo, e dove sentirsi a casa non è facile, per nessuno. Specialmente se sei una creatura sovrannaturale. La città è attraversata da due opposte fazioni: i Cacciatori i Mostri e i Vampiri Originari, entrambi in cerca di un ideale socialmente elevato ma condannati per mera sopravvivenza a una vita di basso profilo. In mezzo si collocano i mostri – ghoul, zombie, vampiri e licantropi – che sono tornati dopo un periodo di relativa ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Tornare al sicuro fa sempre bene. E visto il successo dei vampiri nel passato, la scelta di Netflix di lanciare First Kill, nuova serie disponibile da oggi con ragazzini assetati di sangue, pali di legno e giustizieri, non sembra per niente casuale. Tratto dai libri di V. E. Schwab (scrittrice young adult sceneggiatrice di tutti gli episodi), il teen drama di genere action si sviluppa a Savannah, in Georgia. Città in cui i mostri tornano dopo un quarto di secolo, e dove sentirsi a casa non è facile, per nessuno. Specialmente se sei una creatura sovrannaturale. La città è attraversata da due opposte fazioni: i Cacciatori i Mostri e i Vampiri Originari, entrambi in cerca di un ideale socialmente elevato ma condannati per mera sopravvivenza a una vita di basso profilo. In mezzo si collocano i mostri – ghoul, zombie, vampiri e licantropi – che sono tornati dopo un periodo di relativa ...

