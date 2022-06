Tremonti in allarme: “Democrazia in pericolo. Non sottovaluterei i fatti di Peschiera e Berlino” (video) (Di giovedì 9 giugno 2022) La politica si trasferisce in tv dopo le 21. A Stasera Italia giganteggia Giulio Tremonti . Al talk-show di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, nella puntata di mercoledì 7 giugno, si parla delle polemiche relative ai “putiniani d’Italia” e alla lista di proscrizione pubblicata dal Corriere della Sera (smentito dal Copasir). E’ preoccupato professore?, gli chiede la condutttrice, circa i nomi e i cognomi di chi volterebbe le spalle all’Ucraina di Zelensky. Tremonti fa capire chiaramente che a preoccuparlo è ben altro. Tremonti: “Liste di proscrizione? Abbiamo altri gravi problemi…” A giudizio dell’ex ministro dell’economia la questione di cui si dibatte da giorni è sopravvalutata. Non dovremmo preoccuparci di questa vicenda. Ma di qualcosa di ben più temibile e grave he dall’autinnio prossimo esploderà ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) La politica si trasferisce in tv dopo le 21. A Stasera Italia giganteggia Giulio. Al talk-show di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, nella puntata di mercoledì 7 giugno, si parla delle polemiche relative ai “putiniani d’Italia” e alla lista di proscrizione pubblicata dal Corriere della Sera (smentito dal Copasir). E’ preoccupato professore?, gli chiede la condutttrice, circa i nomi e i cognomi di chi volterebbe le spalle all’Ucraina di Zelensky.fa capire chiaramente che a preoccuparlo è ben altro.: “Liste di proscrizione? Abbiamo altri gravi problemi…” A giudizio dell’ex ministro dell’economia la questione di cui si dibatte da giorni è sopravvalutata. Non dovremmo preoccuparci di questa vicenda. Ma di qualcosa di ben più temibile e grave he dall’autinnio prossimo esploderà ...

