Terremoti | scossa 4 2 in mare tra Abruzzo e Marche

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 13:18 lungo la costa del mare Adriatico tra Abruzzo e Marche: secondo l'Ingv ha magnitudo 4.2 ed epicentro in mare, a 11 km di profondità a nord di San ...

ClaraPorta4 : RT @mondoterremoti: L'area epicentrale della scossa di questo pomeriggio ricade in una fascia di pericolosità sismica media. Nel corso degl… - gatta_pantera : RT @mondoterremoti: L'area epicentrale della scossa di questo pomeriggio ricade in una fascia di pericolosità sismica media. Nel corso degl… - Agenpress : Terremoti: scossa in mare tra Abruzzo e Marche, magnitudo 4.2. Nessun danno a edifici o persone… - fisco24_info : TERREMOTI: SCOSSA IN MARE TRA ABRUZZO E MARCHE,MAGNITUDO 4.2 - discoradioIT : #terremoti, scossa di magnitudo 4.2 in #mare tra #Marche e #Abruzzo -