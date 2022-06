Salvini e Meloni firmano la tregua sul palco di Verona. Restano i fronti caldi tra la Lega e Fdi: la partita veneta, quella di Parma e Messina (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo giorni di alta tensione si sono abbracciati più volte sul palco di Verona: sorrisoni e pacche sulle spalle. Sui social però le rispettive pagine hanno evitato di coprire l’intervento dell’altro: quando Giorgia Meloni ha finito di parlare ed è iniziato l’intervento di Matteo Salvini, dal profilo facebook della leader di Fratelli d’Italia si è interrotta la diretta. Viceversa il video della pagina del leader della Lega è iniziato solo quando Salvini ha cominciato a parlare e la Meloni aveva appena finito. Come dire: baci e abbracci ma i rapporti nel centrodestra Restano tesi. Anche se dal palco di Verona hanno inaugurato una tregua. “Domani voglio leggere i titoli e le polemiche sui giornali, noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo giorni di alta tensione si sono abbracciati più volte suldi: sorrisoni e pacche sulle spalle. Sui social però le rispettive pagine hanno evitato di coprire l’intervento dell’altro: quando Giorgiaha finito di parlare ed è iniziato l’intervento di Matteo, dal profilo facebook della leader di Fratelli d’Italia si è interrotta la diretta. Viceversa il video della pagina del leader dellaè iniziato solo quandoha cominciato a parlare e laaveva appena finito. Come dire: baci e abbracci ma i rapporti nel centrodestratesi. Anche se daldihanno inaugurato una. “Domani voglio leggere i titoli e le polemiche sui giornali, noi ...

