Referendum giustizia, Emma Bonino: “Salvini? Sembra che non gli interessino più. Preferisce correre in soccorso del suo amico Putin” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Il coinvolgimento di Salvini è arrivato in corsa su un’iniziativa del Partito radicale ma, raccolte le firme, Sembra ora non gli interessi più la buona giustizia. Mi pare sia più interessato a mettere in discussione le scelte di Draghi e a correre in soccorso dell’amico Putin – diciamo che il garantismo e la simpatia per quei regimi dove la libertà è annichilita sono un po’ in contraddizione – e i Referendum non sono la priorità”. È il giudizio sferzante – espresso in un’intervista alla Stampa – di Emma Bonino nei confronti del segretario leghista e del suo sostegno “altalenante” ai Referendum del 12 giugno, di cui, peraltro, è il presidente del comitato promotore (insieme al radicale Maurizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “Il coinvolgimento diè arrivato in corsa su un’iniziativa del Partito radicale ma, raccolte le firme,ora non gli interessi più la buona. Mi pare sia più interessato a mettere in discussione le scelte di Draghi e aindell’– diciamo che il garantismo e la simpatia per quei regimi dove la libertà è annichilita sono un po’ in contraddizione – e inon sono la priorità”. È il giudizio sferzante – espresso in un’intervista alla Stampa – dinei confronti del segretario leghista e del suo sostegno “altalenante” aidel 12 giugno, di cui, peraltro, è il presidente del comitato promotore (insieme al radicale Maurizio ...

