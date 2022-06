Maturità 2022, la sentenza Tar: resta l'obbligo di mascherine durante l'esame di Stato (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso del Codacons stabilendo che l’ordinanza del Ministero della Salute, che obbliga gli studenti a indossare la FFP2, è legittima Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso del Codacons stabilendo che l’ordinanza del Ministero della Salute, che obbliga gli studenti a indossare la FFP2, è legittima

Advertising

Adnkronos : Obbligo #mascherine per la maturità 2022, precauzione necessaria? La decisione del Tar del Lazio, che ha respinto i… - Agenzia_Ansa : La mascherina resta obbligatoria solo per gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità dal 22 giugno e… - Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Niente obbligo di mascherina ai seggi, esami di maturità con la Ffp2 - KenSharo : New post (Niente obbligo di mascherina ai seggi, esami di maturità con la Ffp2) has been published on NUOVA RESISTE… -