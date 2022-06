Lo Stato non si fa carico dei costi per le procedure di suicidio assistito (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Associazione Luca Coscioni ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie di Mario, prima persona in Italia a poter accedere legalmente al suicidio assistito Leggi su wired (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Associazione Luca Coscioni ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie di Mario, prima persona in Italia a poter accedere legalmente al

Advertising

VittorioSgarbi : Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso i… - GiovaQuez : @rulajebreal Ancora insistono a combattere l'idea platonica della guerra. La guerra non è un fenomeno naturale che… - Ettore_Rosato : Il pane è un diritto di tutti. Chi se lo può guadagnare lavorando ha il dovere di farlo, chi, per qualche motivo,… - iamasperger83 : @AnfetaMilan Il povero Prank Fessiè è stato gabbato e non poco - dam_iax : RT @madforfree: L’Ue ha lanciato un referendum online sul #greenpass, aperto a tutti i cittadini europei.Non solo non è stato pubblicizzato… -