Lavoro | 560mila assunzioni previste a giugno | per 39 | 2% difficoltà reperimento

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono circa 560mila le opportunità di Lavoro offerte dalle imprese a giugno, soprattutto nel commercio, turismo e servizi alle persone che insieme concentrano oltre 300mila richieste. Positivo l'andamento congiunturale di tutti i settori economici dell'industria e dei servizi (+25,9% rispetto a maggio), mentre rispetto a un anno fa manifatturiero e costruzioni evidenziano livelli di assunzioni inferiori (entrambi -19,7%), con un picco per le industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi ed estrattive (-37,1%). In crescita, però, la difficoltà di reperimento che si attesta a 39,2%, circa 9 punti in più rispetto a giugno 2021. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che ...

