Johnny Depp torna sul grande schermo con una docuserie sul contrabbando di droga (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentre Johnny Depp si prepara per il suo attesissimo ritorno sul grande schermo, una docuserie sul contrabbando di droga a cui a preso parte uscirà in anteprima il 22 luglio 2022. Dopo il suo processo per diffamazione, il prossimo atto di Johnny Depp sarà in una docuserie: Boston George, in uscita in anteprima il 22 luglio sul sito di streaming Fandor, narra la storia del contrabbandiere di droga George Jacob Jung, che Depp ha interpretato nel film del 2001 intitolato "Blow". La docuserie, divisa in cinque parti, conterrà interviste di Depp, 58 anni, che segnano il suo ritorno ufficiale sullo schermo dalla battaglia in aula con l'ex ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022) Mentresi prepara per il suo attesissimo ritorno sul, unasuldia cui a preso parte uscirà in anteprima il 22 luglio 2022. Dopo il suo processo per diffamazione, il prossimo atto disarà in una: Boston George, in uscita in anteprima il 22 luglio sul sito di streaming Fandor, narra la storia del contrabbandiere diGeorge Jacob Jung, cheha interpretato nel film del 2001 intitolato "Blow". La, divisa in cinque parti, conterrà interviste di, 58 anni, che segnano il suo ritorno ufficiale sullodalla battaglia in aula con l'ex ...

Advertising

lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - GVCCISOUL : RT @IR0NLANG: riportando in tl il mio video preferito di Johnny Depp in onore del suo compleanno <3 #HappyBirthdayJohnnyDepp - voideditss : RT @IR0NLANG: riportando in tl il mio video preferito di Johnny Depp in onore del suo compleanno <3 #HappyBirthdayJohnnyDepp -