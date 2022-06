Draghi e Macron, l’alleanza di ferro (Di giovedì 9 giugno 2022) Si rafforza l’asse Italia-Francia nel panorama della politica europea globale. Il premier Mario Draghi apre giovedì 9 giugno la riunione dell’Ocse a Parigi, dopo aver incontrato il capo dello Stato francese, e presidente di turno dell’Unione europea, Emmanuel Macron. Conclusasi all’Eliseo poco dopo la mezzanotte la cena di lavoro fra Draghi e Macron, stamattina il presidente del Consiglio italiano ha pronunciato nella sede dell’Ocse a Parigi il discorso di apertura della Conferenza ministeriale di questo organismo. A presiedere la ministeriale, quest’anno, è appunto l’Italia. “Gli sforzi che occorrono per le sanzioni verso la Russia – ha detto il premier all’Ocse – dovremo renderli sostenibili nel tempo“. Draghi e Macron. Foto Ansa/Filippo AttiliL’Organizzazione per la Cooperazione e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Si rafforza l’asse Italia-Francia nel panorama della politica europea globale. Il premier Marioapre giovedì 9 giugno la riunione dell’Ocse a Parigi, dopo aver incontrato il capo dello Stato francese, e presidente di turno dell’Unione europea, Emmanuel. Conclusasi all’Eliseo poco dopo la mezzanotte la cena di lavoro fra, stamattina il presidente del Consiglio italiano ha pronunciato nella sede dell’Ocse a Parigi il discorso di apertura della Conferenza ministeriale di questo organismo. A presiedere la ministeriale, quest’anno, è appunto l’Italia. “Gli sforzi che occorrono per le sanzioni verso la Russia – ha detto il premier all’Ocse – dovremo renderli sostenibili nel tempo“.. Foto Ansa/Filippo AttiliL’Organizzazione per la Cooperazione e ...

Advertising

sandrogozi : Condivido l’intervista a La Voce Repubblicana dove ho parlato di #RenewEurope e di una grande alleanza riformatrice… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Parigi ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal preside… - RaiNews : Abbracci e sorrisi a favore di telecamere, poi #Draghi e #Macron a tavola all'Eliseo per confrontarsi su #Ucraina,… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Draghi all'Eliseo da Macron. Nel 'menù' il sostegno a kiev, l'energia e la fitta agenda europea: AGI - Il presidente del… - smilypapiking : RT @SScalpelli: Scholz non è la Merkel e Macron da solo non ce la fa. Crescono il profilo internazionale e la leadership di #Draghi. Sempre… -