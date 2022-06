Diritti tv, Galliani: «Ampliare l’offerta a più piattaforme» (Di giovedì 9 giugno 2022) Adriano Galliani si sta godendo la promozione del suo Monza in Serie A, ma con la testa è già proiettato al 2022/23. In questi giorni l’AD del club brianzolo è tornato in Lega dopo anni: «Mi sono presentato così: “sono il giovane dirigente di una società neopromossa e sono qui per imparare”, suscitando qualche risata. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 giugno 2022) Adrianosi sta godendo la promozione del suo Monza in Serie A, ma con la testa è già proiettato al 2022/23. In questi giorni l’AD del club brianzolo è tornato in Lega dopo anni: «Mi sono presentato così: “sono il giovane dirigente di una società neopromossa e sono qui per imparare”, suscitando qualche risata. L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Diritti tv #SerieA, #Galliani indica la strada: «Ampliare l’offerta a più piattaforme» - CalcioOggi : Galliani: 'Il Monza come l'Atalanta, in 2 anni uno stadio come la Dacia Arena. Mercato, Pessina, diritti tv: vi dic… - pccpla : RT @cmdotcom: #Galliani: 'Il #Monza come l'Atalanta, in 2 anni uno stadio come la Dacia Arena. Mercato, Pessina, diritti tv: vi dico tutto'… - cmdotcom : #Galliani: 'Il #Monza come l'Atalanta, in 2 anni uno stadio come la Dacia Arena. Mercato, Pessina, diritti tv: vi d… - napolista : Galliani: «perché tanti fondi americani? I club di Serie A costano poco, i margini sono alti» Al Corsport: «Il Che… -