Covid oggi Piemonte, 1.233 contagi e 1 morto: bollettino 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.233 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 9 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 1.152 sono stati individuati con test antigenico. I tamponi effettuati sono 12.563 di cui 10.836 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all'9,8%. I ricoveri ordinari sono 245 (+8 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 14, quattro in più rispetto a ieri. E' stato, inoltre, segnalato un decesso di paziente con diagnosi di Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

