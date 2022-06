Comunali Lodi, il caso mense e le polemiche su Uggetti: l’asse Pd-M5s punta al sorpasso sul centrodestra dell’uscente Casanova (Di giovedì 9 giugno 2022) Da un lato una sindaca uscente, la leghista Sara Casanova, che in questi cinque anni non ha brillato. Dall’altro un giovanissimo candidato del Pd, il 25enne Andrea Furegato, che avrà l’appoggio di tutto il centrosinistra, M5S compreso. Tra le sfide più incerte alle prossime amministrative c’è quella di Lodi, dove il Pd cerca la rivincita dopo il trauma del 2016, quando l’allora sindaco Simone Uggetti fu arrestato con l’accusa di turbativa d’asta nella gara per la gestione di due piscine Comunali. Il sorpasso a Casanova non sembra impresa impossibile, tanto più che l’attuale sindaca, a livello nazionale, ha fatto parlare di sé soprattutto per il selfie con sfondo di festicciola scattato il 25 aprile di due anni fa, dunque in pieno lockdown e nonostante quella di Lodi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Da un lato una sindaca uscente, la leghista Sara, che in questi cinque anni non ha brillato. Dall’altro un giovanissimo candidato del Pd, il 25enne Andrea Furegato, che avrà l’appoggio di tutto il centrosinistra, M5S compreso. Tra le sfide più incerte alle prossime amministrative c’è quella di, dove il Pd cerca la rivincita dopo il trauma del 2016, quando l’allora sindaco Simonefu arrestato con l’accusa di turbativa d’asta nella gara per la gestione di due piscine. Ilnon sembra impresa impossibile, tanto più che l’attuale sindaca, a livello nazionale, ha fatto parlare di sé soprattutto per il selfie con sfondo di festicciola scattato il 25 aprile di due anni fa, dunque in pieno lockdown e nonostante quella di...

fattoquotidiano : Comunali Lodi, il caso mense e le polemiche su Uggetti: l’asse Pd-M5s punta al sorpasso sul centrodestra dell’uscen… - fisco24_info : Comunali: centrodestra cerca conferme in Lombardia: Centrosinistra prova a riprendere Monza, Como e Lodi, assente M… - augussori : ??ELEZIONI LODI - LISTA LEGA Ecco la fantastica squadra, che ho l’onore di guidare, dei candidati della Lega al Cons… - augussori : ??ELEZIONI COMUNALI #LODI2022 È assurdo che, a Lodi, dalla sinistra ci accusino di non aver risolto tutti i guai che… - Giorno_Lodi : Elezioni comunali 2022: a Lodi sfida a 5 per il sindaco e 19 liste in lizza -