Calciomercato Juve | la Roma vuole un bianconero per cedere Zaniolo!

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nonostante i molti nomi che circolano già da settimane, il mercato dellantus stenta a decollare.Finora, l’unica certezza sembra essere il ritorno di Paul Pogba, pronto ad accettare l’offerta presentata dal club, per vestire di nuovo. Situazione diversa, invece, nella trattativa con Di Maria. L’argentinodel tempo per decidere se accettare o meno il biennale proposto dalla dirigenza piemontese, o valutare offerte da parte di altre big europee. In attesa di risposte, lacontinua a guardarsi intorno e ha messo in cima alla lista delle preferenze il nome di Nicolò Zaniolo. Nicolò Zaniolontus Il centrocampista giallorosso, autore del gol che ha regalato la vittoria della Conference League alla, piace da tempo alla ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Barcellona molla Di Maria, la Juve aspetta una risposta a ore - Gazzetta_it : Ultimatum Juve a Di Maria: entro domani la risposta. Altrimenti cambia obiettivo - Gazzetta_it : Juve-Atletico, Morata per Kean si può fare. E spunta De Paul #calciomercato - Luxgraph : Marca: 'Juve e Atletico 'condannate' all'accordo per Morata' - Luxgraph : La Juve ha scelto: Molina e Emerson sulle fasce -

Tuttosport

Sullo stesso argomentoJuventus Molto più fluida la situazione sulla fascia sinistra. Piace Udogie , per restare all'Udinese, ma nel caso del diciannovenne azzurro di origini nigeriane ...Commenta per primo Una chiacchierata, che potrebbe aprire nuove scenari. Nella giornata di ieri la Juventus ha incontrato a Milano l'entourage di Marko Arnautovic, attaccante austriaco classe 1989 di ... Calciomercato Juve, la difesa: Molina resta caldo, attesa Koulibaly I colleghi spagnoli di "Marca" non hanno dubbi: Juventus ed Atletico Madrid, alla fine, si accorderanno per la conferma in bianconero di Alvaro Morata, punta classe 1992 della nazionale iberica: come ...Difficile quindi vedere il 25enne brasiliano in Serie A ed allora per Juventus e Milan è giusto anche andare a caccia di altre possibili occasioni e una potrebbe arrivare ancora dalla Premier League.