Bacoli, l’ira del sindaco Della Ragione: “Intollerabile perquisire borse frigo dei bagnanti” (Di giovedì 9 giugno 2022) Bacoli: il sindaco Josi Gerardo Della Ragione critica aspramente gli episodi accaduti su alcuni lidi (con perquisizioni per vietare l’ingresso di bevande e cibo dall’esterno) e annuncia lettere di diffida. Sta facendo molto discutere quanto denunciato sui social dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, il quale ha evidenziato un malcostume in uso da Leggi su 2anews (Di giovedì 9 giugno 2022): ilJosi Gerardocritica aspramente gli episodi accaduti su alcuni lidi (con perquisizioni per vietare l’ingresso di bevande e cibo dall’esterno) e annuncia lettere di diffida. Sta facendo molto discutere quanto denunciato sui social daldi, Josi Gerardo, il quale ha evidenziato un malcostume in uso da

Advertising

ascochita : RT @Avvocatocapita1: Pazzesco. Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni” ht… - EmilioBerettaF1 : Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni”… - Leonida62 : RT @FulvioAlbanese: Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni”. ANNULLATE SUB… - Pragma_News : Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni' by… - Bianca34874951 : RT @giusmo1: Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni” -