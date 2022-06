Alla fine Twitter ha accettato di dare a Elon Musk i dati che chiede (Di giovedì 9 giugno 2022) Il braccio di Ferro tra Twitter e Elon Musk è andato avanti per un po’ ma, Alla fine, la piattaforma ha ceduto e fornirà i dati che l’imprenditore ha richiesto per capire se formalizzare o meno l’acquisizione. Qualche giorno fa il CEO di Tesla aveva detto a chiare lettere di non essere soddisfatto delle richieste di verifica e eliminazione degli account spam. Alla fine i dati Twitter a Elon Musk verranno consegnati così come li ha chiesti lui, ha riferito il Washington Post, così che possa determinare se le stime dell’azienda sulla questione spam sono accurate. LEGGI ANCHE >>> Prove tecniche di rescissione degli accordi tra Elon Musk e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 giugno 2022) Il braccio di Ferro traè andato avanti per un po’ ma,, la piattaforma ha ceduto e fornirà iche l’imprenditore ha richiesto per capire se formalizzare o meno l’acquisizione. Qualche giorno fa il CEO di Tesla aveva detto a chiare lettere di non essere soddisfatto delle richieste di verifica e eliminazione degli account spam.verranno consegnati così come li ha chiesti lui, ha riferito il Washington Post, così che possa determinare se le stime dell’azienda sulla questione spam sono accurate. LEGGI ANCHE >>> Prove tecniche di rescissione degli accordi trae ...

