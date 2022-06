Adolfo Urso Copasir | ' Niente liste proscrizione ma disinformazione c' è' Polemica sulla lista dei ' filorussi'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilnon stila "di", ma sta svolgendo un'indagine conoscitiva su disinformazion e e ingerenze straniere per tutelare l'informazione da condizionamenti esterni, non per ...

Advertising

fattoquotidiano : La pubblicazione da parte del Corriere della Sera dell’elenco dei putiniani d’Italia è un pasticciaccio che più bru… - elio_vito : Nessuna lista di proscrizione ma preoccupa che ci si preoccupi di un articolo, di un titolo, di una foto e non dell… - Daniele78849479 : @valy_s @GiorgiaMeloni @adolfo_urso Sono indistinguibili - JStraccini : RT @giannidinardo: @GabrieleIuvina1 @GiulioTerzi @adolfo_urso @iuvinale_n Purtroppo la corruzione imperversa ovunque, istituzioni comprese,… - JStraccini : RT @GabrieleIuvina1: ??Il PCC sta costruendo legami tra le università civili cinesi e le agenzie militari e di sicurezza per massimizzare la… -

Il presidente del Comitato,, precisa il perimetro d'azione dell'organismo, dopo gli articoli apparsi sul Corriere della sera sulla rete di influencer, opinionisti, giornalisti filorussi ...La prima era giunta lunedì dal presidente del Copasir, che rivelava di aver ricevuto un rapporto (ma senza liste) dai Servizi solo dopo averlo letto sul Corriere. Quindi, stando a ...Il Copasir non stila «liste di proscrizione», ma sta svolgendo un’indagine conoscitiva su disinformazione e ingerenze straniere per tutelare l'informazione da condizionamenti esterni, non per comprime ...Roma, 8 giu. (askanews) - "Il documento apparso sulla stampa, cui si fa riferimento mi è arrivato 3 giorni dopo. Lunedì mattina. È un bollettino. È stato ordinato dai Servizi ed è classificato". Lo ha ...