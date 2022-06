A piedi dal Messico verso gli Stati Uniti, la marcia dei migranti (Di giovedì 9 giugno 2022) A piedi verso gli Stati Uniti dal Messico. È l'ennesima marcia della speranza verso la promessa di un futuro migliore: oltre 7 mila migranti si sono messi in viaggio verso il confine Usa, la carovana della speranza è partita da Tapachula, che è stata rinominata città-carcere perché i migranti sono bloccati dalle politiche anti migratorie.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/06/A-piedi-verso-gli-Stati-Uniti-dal-Messico-la-marcia-dei-migranti 20220608 video 13582948.mp4"/videoNon ci sono strutture per l'accoglienza delle migliaia di persone che arrivano ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Aglidal. È l'ennesimadella speranzala promessa di un futuro migliore: oltre 7 milasi sono messi in viaggioil confine Usa, la carovana della speranza è partita da Tapachula, che è stata rinominata città-carcere perché isono bloccati dalle politiche anti migratorie.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/06/A--gli--dal--la--dei-20220608 video 13582948.mp4"/videoNon ci sono strutture per l'accoglienza delle migliaia di persone che arrivano ...

