Volandri | ' Abbiamo una squadra forte | vogliamo vincere la Davis'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Da Torino a Bologna, dalla Croazia... alla Croazia. Cambieranno il mese e il luogo del girone delleCup by Rakuten Finals, in programma quest'anno alla Unipol Arena dal 13 al 18 settembre. Ma la ...

Advertising

livetennisit : Presentata la Davis a Bologna. Volandri: “Abbiamo una squadra forte, vogliamo vincere” -

"E' giusto farlo, perchéuna squadra molto forte - ha concluso- . Io ho una responsabilità importante, ma ben venga quando la squadra è di questo livello e si è messa completamente ...Filippoha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del Group Stage di Coppa Davis ... Ritrovare la Croazia contro la qualeperso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ...Da Torino a Bologna, dalla Croazia... alla Croazia. Cambieranno il mese e il luogo del girone delle Davis Cup by Rakuten Finals, in programma ...Filippo Volandri ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione ... Ritrovare la Croazia contro la quale abbiamo perso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ulteriore di rivincita. In vista ...