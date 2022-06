Violenza su donne: Serracchiani, 'è fallimento di tutta la società' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ancora Violenza sulle donne. Altre due donne uccise oggi a Vicenza. Questa strage deve finire. Il tragico rinnovarsi di questi episodi deve indurre le istituzioni e la società nel suo complesso ad agire con determinazione sul lato della prevenzione, del contrasto e dei percorsi educativi alla cultura del rispetto. E' importante che cresca nella società la consapevolezza che la Violenza sulle donne è un fallimento per tutti e che tutti debbono adoperarsi per eliminarla”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera parlando a margine di una conferenza stampa a Verona con le donne Pd. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ancorasulle. Altre dueuccise oggi a Vicenza. Questa strage deve finire. Il tragico rinnovarsi di questi episodi deve indurre le istituzioni e lanel suo complesso ad agire con determinazione sul lato della prevenzione, del contrasto e dei percorsi educativi alla cultura del rispetto. E' importante che cresca nellala consapevolezza che lasulleè unper tutti e che tutti debbono adoperarsi per eliminarla”. Così Debora, capogruppo Pd alla Camera parlando a margine di una conferenza stampa a Verona con lePd.

