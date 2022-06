Vela Day, a Catania un weekend di sport dedicato ai bambini (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Circolo nautico Nic di Catania aderisce, anche per quest’anno, all’ iniziativa Vela Day, appuntamento organizzato dalla Fiv, in collaborazione con Kinder Joy of Moving, per promuovere la cultura del mare e dello sport. Un appuntamento gratuito, quello dell’11 e 12 giugno, dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni d’età in sù, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino il fantastico mondo della Vela. Il Vela Day a Catania: non solo sport, ma scuola a 360 gradi Educazione, rispetto, consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell’attività fisica tra le giovani generazioni grazie alla collaborazione di Kinder Joy of Moving, che insieme alla Fiv , hanno la mission di aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Circolo nautico Nic diaderisce, anche per quest’anno, all’ iniziativaDay, appuntamento organizzato dalla Fiv, in collaborazione con Kinder Joy of Moving, per promuovere la cultura del mare e dello. Un appuntamento gratuito, quello dell’11 e 12 giugno,a tutti coloro che, dai 6 anni d’età in sù, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino il fantastico mondo della. IlDay a: non solo, ma scuola a 360 gradi Educazione, rispetto, consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell’attività fisica tra le giovani generazioni grazie alla collaborazione di Kinder Joy of Moving, che insieme alla Fiv , hanno la mission di aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività ...

Advertising

telediamante : - radiortm : Kaucana. Oltre 120 i partecipanti al 'Vela day 2022' - - quotidianodirg : #SantaCroceCamerina – Uno straordinario successo. Solo per certi versi inaspettato. Sono stati, infatti, oltre 120… - ragusaoggi : Il vela day al circolo velico kaucana: 120 partecipanti in due giorni - DiportoVelico : Numerosi i bambini e i ragazzi che giovedì 2 giugno sono venuti a trovarci al Diporto Velico Veneziano per il Vela… -