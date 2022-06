Ultime Notizie – McConaughey emoziona la Casa Bianca: “Sulle armi è ora di cambiare” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matthew McConaughey emoziona la Casa Bianca con un discorso con cui ha invocato una riforma Sulle armi da fuoco negli Usa. Il 52enne vincitore dell’Oscar, dal podio della sala briefing, ha raccontato la storia di coloro che sono morti il ??mese scorso nella sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, la città natale dell’attore, in cui sono morti 19 bambini. In uno dei passaggi più intensi, McConaughey ha mostrato un paio di scarpe da ginnastica Converse verdi con un cuore disegnato sulla punta del piede destro, che la polizia ha usato per determinare l’identità della piccola Maite Rodriguez. Le scarpe, “che rappresentavano il suo amore per la natura sono state l’unica prova evidente che ha potuto identificarla dopo la sparatoria”, ha detto l’attore, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matthewlacon un discorso con cui ha invocato una riformada fuoco negli Usa. Il 52enne vincitore dell’Oscar, dal podio della sala briefing, ha raccontato la storia di coloro che sono morti il ??mese scorso nella sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, la città natale dell’attore, in cui sono morti 19 bambini. In uno dei passaggi più intensi,ha mostrato un paio di scarpe da ginnastica Converse verdi con un cuore disegnato sulla punta del piede destro, che la polizia ha usato per determinare l’identità della piccola Maite Rodriguez. Le scarpe, “che rappresentavano il suo amore per la natura sono state l’unica prova evidente che ha potuto identificarla dopo la sparatoria”, ha detto l’attore, ...

