Stoccarda, Musetti cede subito a Basilashvili. Sonego stop per pioggia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nulla da fare per Lorenzo Musetti. La situazione contro Nikoloz Basilashvili era disperata: il match di primo turno sull'erba di Stoccarda - interrotto ieri per pioggia sul 7 - 5 4 - 2 per il ...

