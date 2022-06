Scambio d'identità al TT 2022: potrebbe essere Chanal la terza vittima - News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha dell'incredibile quanto accaduto al Tourist Trophy 2022 in seguito al terribile incidente avvenuto in Gara 1 tra i Sidecar nella giornata di sabato . L'organizzazione della celebre corsa stradale ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha dell'incredibile quanto accaduto al Tourist Trophyin seguito al terribile incidente avvenuto in Gara 1 tra i Sidecar nella giornata di sabato . L'organizzazione della celebre corsa stradale ...

Advertising

L05Mandorino : RT @LiveGPit: #TT2022 Scambio d'identità, è Chanal il concorrente deceduto nella gara dei sidecar ? @privitera_marco - LiveGPit : #TT2022 Scambio d'identità, è Chanal il concorrente deceduto nella gara dei sidecar ? @privitera_marco - Motorsport_IT : #isleofmanTT | Scambio d'identità: il morto sui Sidecar è Chanal, non Lavorel - EusapiaR : @ECircolare Ognuno è quel che è, e nessuno deve perdere la sua identità solo per piacere all'altro, non sano. Buona… - lucrezia_madama : Questa ennesima #war dovrebbe aver chiarito ai popoli che non è più tempo di fare le guerre. É venuto il momento d… -