Sarà un inverno d' emergenza L' Ucraina blocca l' export di gas e carbone L' annuncio di Zelensky fa tremare l' Europa

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha annunciato che Kiev sospenderà tutte le esportazioni di carbone e gas in vista di quello che ha descritto come «l'inverno più difficile». «Durante questo periodo, non venderemo il nostro gas e carbone all'estero. Tutta la produzione si concentrerà sul soddisfacimento della domanda interna», ha detto in un video pubblicato sul suo canale Telegram. Nel frattempo Zelensky parla anche delle ingenti perdite dell'esercito russo durante l'invasione dell'Ucraina. Sono più di 31mila i soldati russi morti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ovvero «300 morti al giorno per una guerra insensata». Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky in un video in cui prevede che ...

