Premio Strega, al secondo scrutinio balza in testa Mario Desiati (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Al secondo scrutinio per la selezione della cinquina del Premio Strega balza in testa Mario Desiati con “Spatriati” (Einaudi). Ribaltata la classifica del primo scrutinio che vedeva in testa Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) seguita da Marco Amerighi, Alessandra Carati, Alessandro Bertante e Mario Desiati. Raimo ieri ha ricevuto il Premio Strega Giovani. A presiedere il seggio per lo scrutinio della cinquina della LXXVI edizione c’è lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021 con il libro “Due vite” (Neri Pozza). Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Alper la selezione della cinquina delincon “Spatriati” (Einaudi). Ribaltata la classifica del primoche vedeva inVeronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) seguita da Marco Amerighi, Alessandra Carati, Alessandro Bertante e. Raimo ieri ha ricevuto ilGiovani. A presiedere il seggio per lodella cinquina della LXXVI edizione c’è lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del2021 con il libro “Due vite” (Neri Pozza). Funweek.

Advertising

Radio3tweet : In famiglia nessuno la chiama con il suo vero nome, è chiaro che il genio di famiglia è il fratello, nelle foto app… - RaiCultura : La cerimonia di selezione della cinquina finalista della LXXVI edizione del @PremioStrega si terrà a Benevento, pre… - S_Florens91 : @BariMigliore @Emm_Manzari Oh se lo faceva un premio Strega, chi siamo noi per giudicare u.u - LocalPage3 : Premio Strega, al secondo scrutinio balza in testa Mario Desiati - fisco24_info : Premio Strega, al primo scrutinio in testa c'è Veronica Raimo: (Adnkronos) - Nella cinquina anche Marco Amerighi, A… -