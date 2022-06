Matthew McConaughey, questa è la sua più bella interpretazione (e non è un film) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matthew McConaughey durante il suo accorato appello contro le armi alla Casa Bianca, Washington D.C. Dopo la strage di Uvalde, la città texana in cui è nato, l’attore 52enne è sceso in campo, con la moglie Camila Alves al suo fianco (foto Ansa) Lo abbiamo amato in Magic Mike, Interstellar e True Detective, annoverato tra i sex symbol di Hollywood, ammirato nei panni del rozzo e omofobo cowboy malato di Aids in Dallas Buyers Club, che gli è valso l’Oscar come miglior attore. Sembra recitare anche oggi, alla Casa Bianca, nel suo appassionato discorso, con il suo carisma debordante. Eppure Matthew McConaughey stavolta è solo sé stesso. Con la moglie Camila Alves al suo fianco, contro le armi. È nato a Uvalde, Texas L’attore e produttore 52enne oggi è semplicemente un uomo nativo di Uvalde, Texas, che lancia un accorato ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 giugno 2022)durante il suo accorato appello contro le armi alla Casa Bianca, Washington D.C. Dopo la strage di Uvalde, la città texana in cui è nato, l’attore 52enne è sceso in campo, con la moglie Camila Alves al suo fianco (foto Ansa) Lo abbiamo amato in Magic Mike, Interstellar e True Detective, annoverato tra i sex symbol di Hollywood, ammirato nei panni del rozzo e omofobo cowboy malato di Aids in Dallas Buyers Club, che gli è valso l’Oscar come miglior attore. Sembra recitare anche oggi, alla Casa Bianca, nel suo appassionato discorso, con il suo carisma debordante. Eppurestavolta è solo sé stesso. Con la moglie Camila Alves al suo fianco, contro le armi. È nato a Uvalde, Texas L’attore e produttore 52enne oggi è semplicemente un uomo nativo di Uvalde, Texas, che lancia un accorato ...

