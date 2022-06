Maria Chiara Giannetta lascia Don Matteo? “Anna e Marco hanno chiuso un cerchio”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022)lascerà Don? Dopo la conclusione della tredicesima stagione, che ha visto il tanto sospirato lieto fine per i personaggi di, l’attrice potrebbe uscire di scena, forse insieme al suo collega, Maurizio Lastrico. Per ora si tratta ovviamente di ipotesi, che non sono tuttavia da escludere. Eppure le ultime dizioni difanno tremare i fan. Raggiunta da Tiscali in occasione dei Nastri D’Argento, dove l’attrice foggiana ha vinto il premio alla Miglior attrice protagonista di Blanca, laha parlato del successo di Done della new entry Raoul Bova, con il quale ha lavorato in Buongiorno mamma: “Ha portato ...