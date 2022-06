Luca de Meo Renault - Società separate per elettrico ed endotermico | ci arriveremo entro due anni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il green deal? una buona cosa per l'Europa: lo ha dettode Meo in una chiacchierata con la stampa italiana ai margini di un incontro con i rappresentanti di oltre duecento fornitori della filiera italiana, ai quali il ceo del gruppoha lanciato la sfida: cogliere il vento delle trasformazioni, dalla transizione elettrica alla digitalizzazione e alla connettività e intraprendere un cammino comune, con l'obiettivo di aumentare la rilevanza delle forniture dalla Penisola, oggi al dodicesimo posto nel ranking dei Paesi fornitori della Losanga, per un valore di un miliardo di euro circa. Elettriche, l'Europa deve essere leader. Secondo il numero uno del gruppo transalpino, la svolta verde rappresenta un'opportunità per l'industria europea, ma non è priva di incognite e di rischi: Se l'Europa riesce a guadagnarsi una posizione di leadership in ...