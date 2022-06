LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: parte Filippo Ganna! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI parteNZA DELLA CRONOMETRO 14.00 Nel frattempo Filippo Ganna supera Torjus Sleen. Il danese è partito un minuto prima rispetto al campione del mondo a cronometro. 13.57 Miguel Heidemann passa in testa al termine della prova. Il tedesco ha percorso i 31,9 km in 37.38,990 (50.836 km/h). 13.54 Luke Durbridge fa segnare il miglior tempo dopo 21 km (24.21,350). Addirittura 40” meglio di Norsgaard. 13.53 Nel frattempo Mathias Norsgaard ha chiuso la sua prova in 37.42,20, portandosi così al primo posto provvisorio. 13.52 parte Filippo Ganna! 13.50 Il primo a terminare la prova è Dries Van Gestel (TotalEnergies) con il crono di 38.56,430. Il belga ha superato Walls che era partito per primo. 13.48 Ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DINZA DELLA CRONOMETRO 14.00 Nel frattempoGanna supera Torjus Sleen. Il danese è partito un minuto prima rispetto al campione del mondo a cronometro. 13.57 Miguel Heidemann passa in testa al termine della prova. Il tedesco ha percorso i 31,9 km in 37.38,990 (50.836 km/h). 13.54 Luke Durbridge fa segnare il miglior tempo dopo 21 km (24.21,350). Addirittura 40” meglio di Norsgaard. 13.53 Nel frattempo Mathias Norsgaard ha chiuso la sua prova in 37.42,20, portandosi così al primo posto provvisorio. 13.5213.50 Il primo a terminare la prova è Dries Van Gestel (TotalEnergies) con il crono di 38.56,430. Il belga ha superato Walls che era partito per primo. 13.48 Ancora ...

Advertising

SpazioCiclismo : Giornata importante oggi al Giro del Delfinato: segui la cronometro in diretta integrale insieme a noi a partire da… - ParliamoDiNews : DIRETTA cronometro Giro del Delfinato 2022, quarta tappa: aggiornamenti LIVE e risultato #CORONAVIRUS @istsupsan… - imhiraii : nel giro di due giorni abbiamo avuto una live nachaeng e una nahyo ed entrambe non le avevamo da davvero tanto - Pelli2403 : @MattyusM @SkydenKou Vero ma almeno non vado in giro con i pin di love live sullo zaino - yoyomissright : non sono riuscita a vedere bene la live di jungkook perché ero in giro ugh che piantino -