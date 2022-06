Lazio, Carnesecchi in bilico: spalla k.o., rischio operazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Lazio sta monitorando le condizioni di Carnesecchi dopo il problema alla spalla. In caso di operazione, la trattativa potrebbe saltare Brutta tegola per Marco Carnesecchi. Il portiere si è infortunato alla spalla e ora la trattativa con la Lazio potrebbe essere in bilico. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il problema sarebbe maturato durante l’allenamento dell’Under 21 di ieri e oggi dovrebbero esserci i controlli. Il timore è quello di una lussazione e delle necessità di un intervento. Questo lo obbligherebbe a due o tre mesi di stop. E questo porterebbe molto probabilmente i biancocelesti a cambiare obiettivo, a meno che Sarri non decida di puntare su Reina per la prima parte della stagione. L’alternativa principale ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lasta monitorando le condizioni didopo il problema alla. In caso di, la trattativa potrebbe saltare Brutta tegola per Marco. Il portiere si è infortunato allae ora la trattativa con lapotrebbe essere in. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il problema sarebbe maturato durante l’allenamento dell’Under 21 di ieri e oggi dovrebbero esserci i controlli. Il timore è quello di una lussazione e delle necessità di un intervento. Questo lo obbligherebbe a due o tre mesi di stop. E questo porterebbe molto probabilmente i biancocelesti a cambiare obiettivo, a meno che Sarri non decida di puntare su Reina per la prima parte della stagione. L’alternativa principale ...

