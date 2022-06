La Ue conferma lo stop a benzina e diesel nel 2035 e si fa male da sola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Caos sul clima al Parlamento europeo: la plenaria di Strasburgo ha infatti bocciato la proposta di riforma dell'Ets (Emissions Trading System), il sistema Ue per lo scambio di emissioni climalteranti, uno dei testi chiave del pacchetto Fit for 55. Il testo presentato dal relatore Peter Liese, del Ppe, è stato respinto con 265 voti favorevoli, 340 contrari e 34 astenuti e ora la riforma tornerà in commissione Ambiente. Secondo quanto si è appreso, su troppi punti la maggioranza dell’Europarlamento si è trovata divisa: la rottura è arrivata sulla gradualità nell’eliminazione delle quote di emissioni gratuite di cui beneficia la grande industria europea. “Il compromesso dei liberali di Renew con gli S&D (socialdemocratici, ndr) prevedeva il periodo 2026-32 e avevamo previsto che passasse, ma è stato bocciato da 11 europarlamentari", ha spiegato il presidente della commissione Ambiente ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 giugno 2022) Caos sul clima al Parlamento europeo: la plenaria di Strasburgo ha infatti bocciato la proposta di riforma dell'Ets (Emissions Trading System), il sistema Ue per lo scambio di emissioni climalteranti, uno dei testi chiave del pacchetto Fit for 55. Il testo presentato dal relatore Peter Liese, del Ppe, è stato respinto con 265 voti favorevoli, 340 contrari e 34 astenuti e ora la riforma tornerà in commissione Ambiente. Secondo quanto si è appreso, su troppi punti la maggioranza dell’Europarlamento si è trovata divisa: la rottura è arrivata sulla gradualità nell’eliminazione delle quote di emissioni gratuite di cui beneficia la grande industria europea. “Il compromesso dei liberali di Renew con gli S&D (socialdemocratici, ndr) prevedeva il periodo 2026-32 e avevamo previsto che passasse, ma è stato bocciato da 11 europarlamentari", ha spiegato il presidente della commissione Ambiente ...

