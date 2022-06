Isola dei famosi, Lucas Peracchi fa una gaffe su Mercedesz Henger (Di mercoledì 8 giugno 2022) “L’Isola dei famosi” continua e i concorrenti ancora in gioco si avvicinano alla finale. Nonostante i giorni passino, le carte in tavola possono essere ribaltate e niente è ancora confermato. Chi vincerà questa edizione che sta facendo molto discutere e che sta riscuotendo molto successo? LEGGI ANCHE:–Isola dei famosi, Marco Cucolo e la frecciatina di Vladimir Luxuria che non è piaciuta a tutti Isola dei famosi, Mercedesz Henger nel mirino Tra i naufraghi in Honduras c’è anche la figlia di Eva Henger, la famosa Mercedesz. La concorrente dell’Isola dei famosi sta facendo molto parlare di lei, dal rapporto con la madre e alla storia d’amore con l’ex fidanzato ... Leggi su funweek (Di mercoledì 8 giugno 2022) “L’dei” continua e i concorrenti ancora in gioco si avvicinano alla finale. Nonostante i giorni passino, le carte in tavola possono essere ribaltate e niente è ancora confermato. Chi vincerà questa edizione che sta facendo molto discutere e che sta riscuotendo molto successo? LEGGI ANCHE:–dei, Marco Cucolo e la frecciatina di Vladimir Luxuria che non è piaciuta a tuttideinel mirino Tra i naufraghi in Honduras c’è anche la figlia di Eva, la famosa. La concorrente dell’deista facendo molto parlare di lei, dal rapporto con la madre e alla storia d’amore con l’ex fidanzato ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - StraNotizie : L'Isola dei Famosi, Soleil e Vera: la produzione costretta a cambiare i piani - Gianni_gian13 : ?????? ...quando sei stata 2 mesi in un'isola in mezzo all'Oceano e poi riapproprio del cellulare e dei social ????????????… - MinakoHanami : Non capisco se abbia trascritto dei messaggi che le sono arrivati in pvt o cosa…però che trascriva un messaggio del… - seenmax77 : RT @eva3000eva: Isola dei famosi: Lory Del Santo prima bersagliata e poi eliminata. E intanto Marco si sente male! - #AriannaDavid #ilarybl… -