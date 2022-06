"Inter, il Psg irrompe per Skriniar" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo Le Parisien , su Milan Skriniar avrebbe messo seriamente gli occhi il Paris Saint Germain . Il difensore centrale slovacco dell' Inter , addirittura, sarebbe ora un obiettivo prioritario come ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo Le Parisien , su Milanavrebbe messo seriamente gli occhi il Paris Saint Germain . Il difensore centrale slovacco dell', addirittura, sarebbe ora un obiettivo prioritario come ...

sportmediaset : Il Psg a Milano per Skriniar. In sede Inter anche il procuratore di Bastoni #inter - esplena10 : RT @lovesetmefree: apro il post di Fabrizio Romano su bastoni che resta all’Inter e trovo nei commenti milanisti che chiedono notizie di Sk… - lovesetmefree : apro il post di Fabrizio Romano su bastoni che resta all’Inter e trovo nei commenti milanisti che chiedono notizie… - juventinostrano : @Swaffle_7 Eh la colpa è di antun certo, come era di raiola se donnarumma è andato al psg, i giocatori non sono stu… - Massimi32348706 : @deliux9 A quanto “dicono” il PSG è ora a Milano per parlare con l’Inter di Skriniar. -