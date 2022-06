Inter, Bastoni si toglie dal mercato: "Ho due anni di contratto" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alessandro Bastoni dopo la buona prova in nazionale a Cesena contro l'Ungheria si toglie dal mercato. "Io ho due anni di contratto con l’Inter, sono tranquillissimo. La società non mi ha comunicato niente, quindi... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alessandrodopo la buona prova in nazionale a Cesena contro l'Ungheria sidal. "Io ho duedicon l’, sono tranquillissimo. La società non mi ha comunicato niente, quindi...

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - Inter : Gli @Azzurri battono l’Ungheria ???? In campo @FDimarco, #Bastoni e #Barella, autore di un gol capolavoro ?????? - FcInterNewsit : FcIN - Bastoni resta sulla sua posizione. Ed è pronto a legarsi all'Inter per molti anni senza pretese - CMercatoNews : #Lukaku-#Inter, la pista torna bollente ??: sacrifichereste ?? #Bastoni o #Lautaro pur di rivedere #BigRom in maglia… - sportface2016 : #Inter, dall'Inghilterra: le big di Premier su #Bastoni e #Skriniar -