In dieci anni RadiciGroup ha abbattuto del 70% le emissioni dirette di gas serra (Di mercoledì 8 giugno 2022) Porsi obiettivi concreti di sostenibilità ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni dirette di gas effetto serra, facendo leva su investimenti e tecnologie all’avanguardia: è questo l’approccio che da sempre guida le attività di RadiciGroup, leader mondiale nella produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate. Una strategia che si è dimostrata efficace, permettendo di raggiungere traguardi ambiziosi: tra il 2011 e il 2020, infatti, le emissioni di gas serra a livello di Gruppo sono diminuite del 70%, passando da circa 700.000 tonnellate annue di CO2 equivalente a circa 200.000 tonnellate. Questi risultati sono stati raggiunti grazie soprattutto alle azioni implementate nell’area di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Porsi obiettivi concreti di sostenibilità ambientale attraverso l’abbattimento delledi gas effetto, facendo leva su investimenti e tecnologie all’avanguardia: è questo l’approccio che da sempre guida le attività di, leader mondiale nella produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate. Una strategia che si è dimostrata efficace, permettendo di raggiungere traguardi ambiziosi: tra il 2011 e il 2020, infatti, ledi gasa livello di Gruppo sono diminuite del 70%, passando da circa 700.000 tonnellate annue di CO2 equivalente a circa 200.000 tonnellate. Questi risultati sono stati raggiunti grazie soprattutto alle azioni implementate nell’area di ...

