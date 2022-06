Il Paradiso delle Signore, Stefania torna al suo primo amore: lo spoiler dal set (Di mercoledì 8 giugno 2022) Novità importanti arriveranno senza dubbio per il personaggio di Stefania Colombo nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Stefania Colombo (screenshot RaiPlay)Il ritorno di Stefania nella nuova stagione della nota soap opera era tra i più attesi dal pubblico anche perché particolarmente incerto. La giovane Venere invece ci sarà ancora una volta e tornerà ad allietare gli appassionati con la sua dolcezza e sensibilità. Per il suo personaggio però la settima stagione non sarà semplice in quanto la Colombo sarà alle prese con alcuni problemi da risolvere. Prima il caso di sua madre Gloria, arrestata al termine della precedente stagione, poi la sua storia con Marco di Sant’Erasmo, osteggiata dalla sorellastra Gemma. Una serie quindi di ostacoli ma per lei ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Novità importanti arriveranno senza dubbio per il personaggio diColombo nella settima stagione de IlIl personaggio diColombo (screenshot RaiPlay)Il ritorno dinella nuova stagione della nota soap opera era tra i più attesi dal pubblico anche perché particolarmente incerto. La giovane Venere invece ci sarà ancora una volta e tornerà ad allietare gli appassionati con la sua dolcezza e sensibilità. Per il suo personaggio però la settima stagione non sarà semplice in quanto la Colombo sarà alle prese con alcuni problemi da risolvere. Prima il caso di sua madre Gloria, arrestata al termine della precedente stagione, poi la sua storia con Marco di Sant’Erasmo, osteggiata dalla sorellastra Gemma. Una serie quindi di ostacoli ma per lei ...

