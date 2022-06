Il Benevento e la formula ‘anti-divano’ | ora i tifosi rispondano con entusiasmo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Prezzi mai visti, un’occasione da non perdere. Ilha teso la mano aiper vedere finalmente ripopolato il suo stadio. Oreste Vigorito aveva annunciato una promozione unica nel suo genere nel corso del suo intervento televisivo, ma probabilmente la campagna abbonamenti varata dal club è andata ben oltre anche la più rosea delle aspettative. Ben quattro le categorie favorite da ulteriori sconti (under 18, donne, over 65 e residenti in provincia), oltre a tariffe al ribasso per tutti i settori. L’abbonamento più economico parte da 64 euro, che divisi per 18 partite (una gara è esclusa dal bouquet in quanto coinciderà con la ‘giornata giallorossa’ ndr.) fanno poco più di tre euro e cinquanta centesimi. Un dato che al tempo stesso chiama anche ialle proprie ...

Advertising

mvincenzo : @Giulio_Firenze Nel pomeriggio parte una gara di sorpassi reciproci (di temperatura), tipo Formula Uno, tra le mie… -

La Stampa

...ed ha accolto tantissimi visitatori provenienti da diversi comuni limitrofi così come da, ... Unavincente quella 'All you can eat' che ha tributato alla IX edizione di 'Cantine Aperte' ......Di Palma del Tribunale di Napoli all'esito del processo definitosi col rito abbreviato (che ...gli arresti domiciliari in una struttura di accoglienza a Faicchio in provincia di. Don ... L’ex direttore Caritas di Benevento condannato per pedofilia: 3 anni e sei mesi Via dei Mulini sta diventando la nuova strada commerciale con l'apertura costante di nuove attività. Di pari passo nel capoluogo c'è da registrare la continua crescita ...La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l'affidamento della concessione d'uso per un anno dello ...