Il bagnino muore per salvare due bambini | sul web diventa un eroe ' Ma i genitori si sono dileguati'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il suo nome era Rahhal Amarri , anche se in tanti lo conoscevano con il soprannome di Said. E oggi, a piangerlo non c'è solo Castel Volturno , in provincia di Caserta. Il 42enne, di origini ...

Il bagnino marocchino salva i bambini e muore. Gli italiani scappano. #castelvolturno

Leggi anche > Caserta,eroe salva bambini ma non riesce a tornare a riva eRahhal, ileroe morto per salvare due bambini La tragedia è avvenuta ieri mattina. Rahhal Amarri, che ...Leggi anche Dramma in mare, gestore lido salva bimbi tra lo onde e poi: tragedia a Castel ... Ho dovuto lasciarlo ", ha raccontato a Repubblica il, un giovane di 20 anni. " Poi sono ...Il suo nome era Rahhal Amarri, anche se in tanti lo conoscevano con il soprannome di Said. E oggi, a piangerlo non c'è solo Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il 42enne bagnino, ...