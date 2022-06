I progetti di #ioleggoperché per favorire l' inclusione e la coesione sociale attraverso i libri e la lettura

Advertising

LAB #LAB è infatti la novità di questa edizione: una piattaforma ... in linea con lo spirito dell'iniziativa madre, ma declinabile indiversificati. Un'area ......a continuare il cammino nel sapere non si è mai interrotto e sono stati importanti iche l'... un'iniziativa del Centro per il libro e la lettura) e#e parteciperà al festival ...