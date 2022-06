Fabrizio Corona sposa la 26enne Sara Barbieri

(Di mercoledì 8 giugno 2022)fa sul serio. L’incontro congli ha cambiato la vita e insieme a lei sogna un futuro. Stanno insieme da un anno e pensano alle nozze, come l’ex paparazzo ha rivelato al settimanale Chi: “nno a settembre”. E aggiunge: “Perchérla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta”.sono stati paparazzati a Capri tra coccole, baci ed effusioni. Circa un anno e mezzo fa lui, che dal 2001 al 2014 è statoto con Nina Moric, era in odore di nozze con Lia Del Grosso: erano state affisse le pubblicazioni e il sì sembrava immnente, poi tutto si ...

Advertising

infoitcultura : Fabrizio Corona ci riprova: annunciate nozze con Sara Barbieri, la dichiarazione ufficiale - literalbepi : Quell'inquietante ma sempre più palese sincretismo tra Johnny Depp e Fabrizio Corona - infoitcultura : Chi è Sara Barbieri, la futura sposa di Fabrizio Corona: hanno 26 anni di differenza - zazoomblog : Fabrizio Corona si sposa: con chi e la reazione di Belen - #Fabrizio #Corona #sposa: #reazione… - infoitcultura : Fabrizio Corona si sposa, il siciliano vuole anche un altro figlio -

Chi non si sposa si rivede., anni 48, ha dichiarato di essere ufficialmente preda di un amore enorme nei confronti della fidanzata 22enne, Sara Barbieri , e di fare talmente sul serio da voler convolare a nozze. ...ha annunciato il prossimo matrimonio con Sara Barbieri : la dichiarazione a sorpresa arriva dallo stesso ex re dei paparazzi che ha rilasciato un'intervista a CHI.ha detto che ...Il discusso personaggio Fabrizio Corona ha ufficializzato il tutto: non perde il vizio e lo farà di nuovo, presumibilmente a settembre prossimo Senza dubbio è uno dei personaggi dello showbiz italiano ...Fabrizio Corona innamorato, sposerà la sua fidanzata Sara. Non è una voce, non è un'ipotesi: è stato l'ex re dei paparazzi in persona ad annunciare le nozze con Sara Barbieri (ovviamente rilasciando ...