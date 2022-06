(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonsoha fatto chiarezza sui rumor che circolano sulVip 7. Il destino di Katia Ricciarelli Katia Ricciarelli è stata una delle concorrenti più chiacchierate delVip 6. La cantante lirica si è fatta notare per il caratterino “pungente”. Per questo motivo i rumor hanno ipotizzato chela volesse come opinionista al posto di Sonia Bruganelli o Adriana Volpe – quest’ultime non sederanno più sulla poltrona per giudicare i “vipponi”. In merito ai pettegolezzi di gossip sul prossimo cast del reality show di Canale 5,ha deciso di fare chiarezza. Una lettrice ha scritto al giornalista e conduttore se fossero vere le voci sull’ex. Alfonso ...

Advertising

tuttopuntotv : Ex vippona di nuovo al Grande Fratello Vip 7? Signorini rompe il silenzio #gfvip #gfvip7 -

Isa e Chia

Ex del GF Vip, Matilde Brandi, si propone per Amici 22 Lei è Matilde Brandi , exoltre che ... lei sarebbe felice di farne parte: Se le servisse ungiudice o una nuova prof per la ...Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa" , ha detto la showgirl a. Che possa diventare una nuovao meno lo scopriremo solo col tempo, ma speriamo intanto che gli autori ... Isola 16, ufficiale: Soleil Sorge e Vera Gemma sono partite per l'Honduras! Saltano fuori le indiscrezioni sul cast di Tale e Quale Show, questa volta si parla degli ex gieffini e di chi ci sarà e chi no: lei è stata fatta fuori.Al debutto del GF Vip 7 mancano ancora alcuni mesi, ma Alfonso Signorini e il suo staff sono già al lavoro per costruire un cast degno di nota. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, tra i nuovi Vi ...