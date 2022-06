Ex Ilva, Draghi: “Il governo vuole che torni la più grande d’Europa” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “Il governo intende riportare l’Ilva a essere quello che era quando era competitiva, cioè la più grande acciaieria d’Europa. Non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui può produrre”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi (foto), nel suo intervento alla cerimonia di firma dei protocolli d’intesa per i progetti del Pnrr. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “Ilintende riportare l’a essere quello che era quando era competitiva, cioè la piùacciaieria. Non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui può produrre”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio, Mario(foto), nel suo intervento alla cerimonia di firma dei protocolli d’intesa per i progetti del Pnrr. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Ex Ilva, Draghi: 'Il governo vuole che torni la più grande d'Europa' - TelevideoRai101 : Draghi: l'Ilva deve tornare competitiva - brumas00 : RT @AnsaPuglia: Draghi, Ilva tornerà competitiva, la più grande d'Europa. Emiliano, premier ha preso impegno su decarbonizzazione #ANSA htt… - dippolitowilma : RT @ardigiorgio: Draghi dice che #ilva deve tornare a produrre tanto, il giorno dopo in cui @EnricoLetta è salito sul palco col sindaco del… - itsaudade : RT @ardigiorgio: Draghi dice che #ilva deve tornare a produrre tanto, il giorno dopo in cui @EnricoLetta è salito sul palco col sindaco del… -