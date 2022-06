Emma Muscat, il bikini bianco fa girare la testa | Che curve (Di mercoledì 8 giugno 2022) La foto di Emma Muscat ha fatto girare la testa a parecchi fan: l’avete vista con il bikini bianco? Guardate che curve meravigliose. La giovane artista continua a far parlare di sé e questa volta lo fa non solo con la sua voce strepitosa ma anche con il fascino da togliere il fiato. Avete visto L'articolo Emma Muscat, il bikini bianco fa girare la testa Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 8 giugno 2022) La foto diha fattolaa parecchi fan: l’avete vista con il? Guardate chemeravigliose. La giovane artista continua a far parlare di sé e questa volta lo fa non solo con la sua voce strepitosa ma anche con il fascino da togliere il fiato. Avete visto L'articolo, ilfalaChechemusica.it.

Advertising

Maurizi66764625 : Giustizia per Emma Muscat non è possibile che sia stata eliminata in semifinale dajeee #ingiustizia #eurovison - nochxeterna : - Gianluca Modanese - Aka 7even (repite) - Marracash (da la sorpresa y va) - Emma Muscat - Laura Pausini - Diodato… - okuytt : @IlContiAndrea Vogliamo notizie su Emma Muscat. GRAZIE - okuytt : @IlContiAndrea Vogliamo notizie su Emma Muscat @itsemmamuscat - Manola5871 : @IlContiAndrea Emma Muscat? -