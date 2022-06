Dybala all’Inter, l’amico preso in contropiede: “Spero che…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuovi contatti tra Dybala e l’Inter, che conta di chiudere l’operazione il prima possibile. l’amico dell’argentino commenta la trattativa. Ultimi dettagli da sistemare, ma la strada appare tutta in discesa. L’Inter continua a premere per quanto riguarda Paulo Dybala, con l’obiettivo di chiudere quanto prima l’operazione e bruciare la folta concorrenza. I tempi si preannunciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuovi contatti trae l’Inter, che conta di chiudere l’operazione il prima possibile.dell’argentino commenta la trattativa. Ultimi dettagli da sistemare, ma la strada appare tutta in discesa. L’Inter continua a premere per quanto riguarda Paulo, con l’obiettivo di chiudere quanto prima l’operazione e bruciare la folta concorrenza. I tempi si preannunciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : “Il #Chelsea apre al prestito di #Lukaku all’#Inter, ma la “doppietta” con #Dybala sarebbe possibile solo in caso d… - tvdellosport : ?? MAROTTA: “DYBALA E ASLLANI? ??” Giuseppe #Marotta risponde con un sorriso alle domande di mercato e soprattutto… - _internelcuore_ : RT @90ordnasselA: “L’Inter vuole andare all’altare. Manca l’ultimo sì, il più importante. È in arrivo l’incontro tra Marotta e Antun. Andrà… - MarisciaFox : RT @90ordnasselA: “L’Inter vuole andare all’altare. Manca l’ultimo sì, il più importante. È in arrivo l’incontro tra Marotta e Antun. Andrà… - ClaudioSan1908 : Impossibile ieri ad OCW hanno detto Dybala ufficiale al Milan … e hanno detto pure Bremer e aslani non andranno all… -