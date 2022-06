Così l’Europa può farsi garante della via del grano ucraino (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se è comprensibile la ritrosia della comunità internazionale a intervenire con proprie forze nel conflitto russo ucraino, lo è molto meno l’inattività generale di fronte alla condizione di stallo permanente cui si sta avviando anche la questione del grano bloccato nei porti ucraini del Mar Nero. Un intervento militare di forze estranee ai due Paesi in guerra, volto a sparigliare una situazione avviata anch’essa a essere governata da sterili dichiarazioni, pare quindi urgente e inevitabile. Per contro, ancora una volta la sta facendo da padrone il disordine nel mettere a fuoco le competenze di ognuno, tante voci fuori dal coro con i direttori d’orchestra che stentano a riprendere la scena. In particolare, trattandosi di un problema che in prospettiva causerebbe fame in molti Paesi nel mondo, catastrofi umanitarie, migrazioni di massa e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se è comprensibile la ritrosiacomunità internazionale a intervenire con proprie forze nel conflitto russo, lo è molto meno l’inattività generale di fronte alla condizione di stallo permanente cui si sta avviando anche la questione delbloccato nei porti ucraini del Mar Nero. Un intervento militare di forze estranee ai due Paesi in guerra, volto a sparigliare una situazione avviata anch’essa a essere governata da sterili dichiarazioni, pare quindi urgente e inevitabile. Per contro, ancora una volta la sta facendo da padrone il disordine nel mettere a fuoco le competenze di ognuno, tante voci fuori dal coro con i direttori d’orchestra che stentano a riprendere la scena. In particolare, trattandosi di un problema che in prospettiva causerebbe fame in molti Paesi nel mondo, catastrofi umanitarie, migrazioni di massa e ...

