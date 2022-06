Caricabatterie universale diventa realtà: arriva la novità dall’Europa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Caricabatterie universale è sempre stato il sogno di tante persone, soprattutto tra coloro che hanno diversi dispositivi elettronici su cui fare riferimento. Adesso potrebbe diventare realtà grazie ad una novità dell’Unione Europea. Tutti i dispositivi elettronici richiedono una fonte di alimentazione per funzionare, quindi finirai sempre per aver bisogno di un Caricabatterie. Quando questo si rompe per varie ragioni, in genere, si è è sempre portati ad acquistare il nuovo Caricabatterie della stessa marca del dispositivo, ma adesso potrebbe non essere necessario. fonte foto: AdobeStockÈ impossibile passare un’intera giornata senza dover caricare almeno un dispositivo elettronico. Questa è una abitudine frequente per milioni di persone in tutto il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilè sempre stato il sogno di tante persone, soprattutto tra coloro che hanno diversi dispositivi elettronici su cui fare riferimento. Adesso potrebberegrazie ad unadell’Unione Europea. Tutti i dispositivi elettronici richiedono una fonte di alimentazione per funzionare, quindi finirai sempre per aver bisogno di un. Quando questo si rompe per varie ragioni, in genere, si è è sempre portati ad acquistare il nuovodella stessa marca del dispositivo, ma adesso potrebbe non essere necessario. fonte foto: AdobeStockÈ impossibile passare un’intera giornata senza dover caricare almeno un dispositivo elettronico. Questa è una abitudine frequente per milioni di persone in tutto il ...

