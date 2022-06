Cancro: ecco il farmaco che manda in remissione i tumori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da tempo ormai le terapie per combattere i tumori hanno preso la via della selettività: sempre meno trattamenti chemioterapici, che investono l’intero organismo, sempre più percorsi di cura basati sull’attacco selettivo alle cellule malate, con farmaci appositi e trattamenti di immunoterapia che puntano sulla reazione del sistema immunitario naturale. In questo percorso si inserisce un promettente studio americano, un test molto limitato dal punto di vista quantitativo – solo 18 pazienti con Cancro del retto, ognuno dei quali ha assunto lo stesso farmaco – ma i cui risultati sono stati sorprendenti. Il Cancro è scomparso in ogni singolo paziente, non rilevabile dall’esame fisico, dall’endoscopia, dalle scansioni PET o dalle scansioni MRI. Ne ha parlato il New York Times in un articolo tradotto per l’Italia dal sito ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da tempo ormai le terapie per combattere ihanno preso la via della selettività: sempre meno trattamenti chemioterapici, che investono l’intero organismo, sempre più percorsi di cura basati sull’attacco selettivo alle cellule malate, con farmaci appositi e trattamenti di immunoterapia che puntano sulla reazione del sistema immunitario naturale. In questo percorso si inserisce un promettente studio americano, un test molto limitato dal punto di vista quantitativo – solo 18 pazienti condel retto, ognuno dei quali ha assunto lo stesso– ma i cui risultati sono stati sorprendenti. Ilè scomparso in ogni singolo paziente, non rilevabile dall’esame fisico, dall’endoscopia, dalle scansioni PET o dalle scansioni MRI. Ne ha parlato il New York Times in un articolo tradotto per l’Italia dal sito ...

