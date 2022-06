Calciomercato Roma, ancora scintille col Bodo: «Non possono farlo» (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le parole del dirigente Sakariassen Havard Sakariassen, dirigente Bodo Glimt, ha parlato al portale norvegese Nettavisen dell’interesse della Roma per Ola Solbakken, in scadenza di contratto il prossimo dicembre. Le sue dichiarazioni: «Roma non è stata in contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti. La Roma attualmente non ha il permesso per parlare con Ola Solbakken. Se queste voci hanno qualche fondamento, allora si tratta di una violazione delle norme» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le parole del dirigente Sakariassen Havard Sakariassen, dirigenteGlimt, ha parlato al portale norvegese Nettavisen dell’interesse dellaper Ola Solbakken, in scadenza di contratto il prossimo dicembre. Le sue dichiarazioni: «non è stata in contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti. Laattualmente non ha il permesso per parlare con Ola Solbakken. Se queste voci hanno qualche fondamento, allora si tratta di una violazione delle norme» L'articolo proviene da Calcio News 24.

