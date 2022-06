Bibbiano, oggi comincia il processo per gli affidi illeciti e i maltrattamenti ai bimbi. 17 gli imputati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Inizia oggi a Reggio Emilia il processo scaturito dall’inchiesta «Angeli e demoni» che risale all’estate 2019 e che aveva provocato lo “scandalo Bibbiano”, con l’arresto del sindaco Andrea Carletti del Pd. Quest’ultimo è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio, in quanto pienamente consapevole del “sistema” messo in piedi dagli imputati. 17 gli indagati che vanno a processo e che per l’accusa avevano creato un sistema illecito di affidi di bambini nella Val d’Enza. Condannato già a 4 anni lo psicologo piemontese Claudio Foti, fondatore del centro Hansel e Gretel, che ha scelto il rito abbreviato. Contro gli indagati per i quali oggi inizia il processo la procura di Reggio Emilia ipotizza reati molto gravi: dai maltrattamenti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Iniziaa Reggio Emilia ilscaturito dall’inchiesta «Angeli e demoni» che risale all’estate 2019 e che aveva provocato lo “scandalo”, con l’arresto del sindaco Andrea Carletti del Pd. Quest’ultimo è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio, in quanto pienamente consapevole del “sistema” messo in piedi dagli. 17 gli indagati che vanno ae che per l’accusa avevano creato un sistema illecito didi bambini nella Val d’Enza. Condannato già a 4 anni lo psicologo piemontese Claudio Foti, fondatore del centro Hansel e Gretel, che ha scelto il rito abbreviato. Contro gli indagati per i qualiinizia illa procura di Reggio Emilia ipotizza reati molto gravi: dai...

